Hiện trường đáng sợ bên trong lò sản xuất mỹ phẩm giả quy mô hàng tỷ đồng

Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM thông tin về việc triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán hàng mỹ phẩm giả có quy mô lớn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu sản xuất mỹ phẩm giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng tại địa chỉ số 20 đường Kênh 4 (phường Tân Tạo, TPHCM).

Các đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua phải): Khổng Đức Hồng, Bùi Thị Mộng Thu và Nguyễn Đức Khánh. Ảnh: CACC

Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Đức Khánh (SN 1982, ngụ xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh). Khánh đã thuê nhiều người tổ chức sản xuất, pha chế, đóng gói và đưa mỹ phẩm giả ra thị trường tiêu thụ.