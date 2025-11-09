Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 cùng ngày, các phương tiện gồm 3 xe tải và 5 ô tô con đang lưu thông hướng từ TPHCM về Đồng Nai. Khi đến đoạn Km12 trên Quốc lộ 51, nhiều xe bất ngờ va chạm liên tiếp, tạo nên chuỗi tai nạn liên hoàn kéo dài hơn 100m.

Tại hiện trường, xe bán tải bị lật nghiêng, một ô tô con tông vào dải phân cách cứng rồi lao sang làn đường ngược lại. Cách đó không xa, ô tô màu trắng hư hỏng nằm chắn ngang đường, trong khi một xe khác lao vào lề đường bung túi khí, hư hỏng nặng.

Các phương tiện còn lại biến dạng phần đầu, đuôi, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường và có một bánh xe văng ra ngoài, gây cản trở giao thông qua khu vực. Nhiều người trên các ô tô hoảng loạn, la hét, tay chân run rẩy và nhanh chóng rời khỏi phương tiện.