Hiện trạng 'thung lũng ám ảnh' tại Ninh Bình sau khi Phó Chủ tịch tỉnh đi kiểm tra

Tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Quèn Khó đã tồn tại nhức nhối nhiều năm, song đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để khiến môi trường quanh khu vực ngày càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bãi rác Quèn Khó nằm giữa thung lũng đá vôi, là nơi tiếp nhận và chôn lấp rác thải sinh hoạt của toàn tỉnh. Khối lượng rác thải phát sinh ngày càng gia tăng, khiến hệ thống xử lý bị quá tải từ lâu.

Hiện nay, cả 2 hố chôn lấp A và B tại bãi rác Quèn Khó đều đã quá tải. Tại đây, rác thải chất cao như núi, nước rỉ rác đen kịt tràn ra đường bê tông, bốc mùi nồng nặc.