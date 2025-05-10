Hiện trạng bất ngờ tại kè biển ở Ninh Bình sau 6 ngày bị sóng đánh sập

XEM CLIP:

Kè biển Hải Thịnh 3, thuộc tuyến đê biển Hải Hậu có vai trò quan trọng trong việc ngăn sóng, chống xói lở, tăng cường khả năng an toàn cho tuyến đê biển hiện có để bảo vệ dân cư và cơ sở hạ tầng thiết yếu phía trong đê.

Cuối tháng 9 vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), kè biển Hải Thịnh 3 đã gặp sự cố nghiêm trọng. Tại vị trí K25+570, mái kè biển Hải Thịnh 3 đã bị sạt, sập, cấu kiện bê tông bị sóng đánh hất văng ra ngoài, khoét ruỗng hàm ếch ăn sâu vào bên trong, có nguy cơ vỡ đê.