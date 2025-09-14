Hiển Lâm Các – Công trình bằng gỗ cao nhất bên trong hoàng thành

Gian bên phải đặt cầu thang đi lên tầng trên. Cầu thang được trang trí đẹp, hai tay vịn được chia thành các ô hộc trang trí hình chữ “thọ”, chữ “vạn” và các đường kỷ hà. Đầu và cuối tay vịn đều chạm nổi hình đầu và đuôi rồng uốn lượn mềm mại...

Tầng hai có ba gian. Trước đây đặt án thư và sập ngự. Hai mặt trước và sau đều có cửa lá sách, hai mặt bên nong ván, chung quanh là một hệ thống lan can bằng gỗ với những hàng con tiện trau chuốt tỉ mỉ. Đỡ giàn mái tầng này có 4 cột chính, 4 cột phụ, hệ thống con sơn được chạm trổ rất đẹp.

Tầng ba chỉ có một gian. Lối đi lên là một cầu thang gỗ 9 bậc. Mặt trước và sau lầu dựng cửa lá sách. Để chống đỡ toàn bộ mái trên cùng có hệ thống con sơn từ bốn cột chính ở bốn góc vươn ra như những cánh tay. Nhờ hệ thống con sơn đã đưa hệ mái ra khá rộng, vừa có giá trị kết cấu, vừa có giá trị trang trí.

Giữa bờ nóc trang trí bầu rượu bằng pháp lam màu vàng nhạt đặt trên một áng mây pháp lam ngũ sắc tươi thắm.