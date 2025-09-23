Hiến kế phát triển Công Thương TP.HCM trong tình hình mới

Với quy mô và vị trí chiến lược cũng như những đóng góp to lớn vào thành công của đất nước trong bốn thập kỷ đổi mới vừa qua, TP.HCM mang trong mình kỳ vọng lớn lao từ nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cả nước và cộng đồng quốc tế về một vị thế mới, tầm vóc mới trong kỷ nguyên vươn mình sau khi Thành phố thực hiện sắp xếp lại bộ máy, đơn vị hành chính theo chủ trương của Trung ương.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng TP.HCM vừa trải qua một bước ngoặt lịch sử với việc hoàn thành quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy và sáp nhập hành chính với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp kể từ ngày 1/7/2025.

TP.HCM mới không chỉ kế thừa vị thế đầu tàu kinh tế mà còn mở ra những cơ hội chưa từng có để bứt phá, trở thành một đô thị mạnh về công nghiệp, thương mại, dịch vụ với sức cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội to lớn, việc hình thành siêu đô thị TP.HCM cũng đặt ra nhiều thách thức. Các điểm nghẽn như không gian phát triển chưa tối ưu, quy hoạch chưa thực sự đồng bộ, áp lực từ cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, liên kết nội và ngoại vùng hạn chế, hệ lụy từ biến đổi khí hậu... vẫn còn hiện hữu. Khát vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế cũng sẽ phải cạnh tranh với các trung tâm hàng đầu khu vực vốn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và nguồn lực.

Để tận dụng tối đa mọi cơ hội từ việc mở rộng địa giới hành chính cũng như tích hợp và khai thác các không gian phát triển công nghiệp - thương mại của khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, giảm thiểu các khó khăn, thách thức; TP. HCM nhận thức không chỉ cần có sự năng động, tư duy đổi mới, những nỗ lực phi thường, mà còn phải có khả năng tập hợp các ý tưởng, tổ chức thực hiện thật tốt những sáng kiến để tạo nên những bước tiến vượt bậc, từ trong tầm nhìn và tư duy phát triển đến việc tổ chức phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong bối cảnh mới.

PGS.TS Trần Đình Thiên - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khẳng định TP.HCM cần mở ra các không gian phát triển đủ loại mới tận dụng công nghệ, thời đại, toàn cầu hóa.

Cùng với đó, TP.HCM phải chọn cơ cấu kinh tế phù hợp với nhu cầu thời đại, cần quan tâm thêm tới nhu cầu thị trường của thế giới, họ cần gì mình làm đó, làm với tinh thần đi sau vượt trước, nếu không vượt thì đi theo mãi. Theo chuyên gia này, muốn vậy, cấu trúc kinh tế của TP.HCM cần xem lại việc sản xuất cái gì, cho ai, thị trường nào, bằng công nghệ gì, ai có thể giúp mình giải quyết.

Về mặt không gian phát triển mới cần mở rộng hơn nữa. Chúng ta có không gian biển, không gian bầu trời, không gian lòng đất, không gian văn hóa, không gian số.... Trong đó, nhiều không gian chưa khai phá, tiềm năng còn rất lớn. Không có đô thị nào mà không tận dụng không gian lòng đất vì không tắc nghẽn, an toàn...