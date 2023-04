Hiền Hồ quá nóng vội?

Những ngày qua, thông tin việc Hiền Hồ, Trịnh Thăng Bình bị hủy show ca nhạc ở Hạ Long (Quảng Ninh) dự kiến diễn ra ngày 22/4, trở thành chủ đề được chú ý. Đây không phải show diễn đầu tiên Hiền Hồ bị hủy do scandal. Trước đó, hồi tháng 11/2022, show tại đêm nhạc chào tân sinh viên của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM buộc phải gạch tên Hiền Hồ vào phút cuối bởi có nhiều sinh viên phản ứng, không chấp nhận nghệ sĩ có hình ảnh không trong sạch lên biểu diễn.

Việc Hiền Hồ trở lại sau scandal bị đánh giá có phần nóng vội. Điều này khiến nữ ca sĩ gặp nhiều khó khăn bởi khán giả ngày nay đã sáng suốt trong việc lựa chọn ủng hộ nghệ sĩ. Họ cho phép bản thân được từ chối tán dương một người có vấn đề trong cách sống, cách cư xử.



Trịnh Thăng Bình, Hiền Hồ bị hủy show ở Hạ Long.

Nghệ sĩ nóng vội trở lại dù khán giả chưa tha thứ

Không riêng Hiền Hồ, nhiều nghệ sĩ Việt bị nhận xét coi thường khán giả, nhanh chóng trở lại sau scandal bất chấp công chúng chưa tha thứ. Điển hình là Jack. Jack từng là ngôi sao trẻ có hàng loạt sản phẩm thành công, được khán giả yêu mến nhờ giọng hát, tính cách. Nhiều người cho rằng Jack là giọng ca có một không hai trong thị trường nhạc Việt.

Tuy nhiên, hình ảnh của Jack dường như sụp đổ hoàn toàn sau khi anh bị bạn gái cũ - hot girl Thiên An - tố là người phụ bạc. Theo lời Thiên An, Jack biết tin cô mang thai nhưng bỏ rơi, không quan tâm. Tới khi em bé chào đời, Jack chỉ chu cấp 5 triệu đồng mỗi tháng - con số quá nhỏ so với thu nhập của nam ca sĩ và mức chi tiêu, sinh hoạt ở TP.HCM.