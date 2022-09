Hiền Hồ liên tục chạy show, mặc kệ chuyện khán giả yêu ghét

Trong một sự kiện mới đây, Hiền Hồ trình diễn bản "hit" Gặp Nhưng Không Ở Lại. Xuyên suốt phần biểu diễn, Hiền Hồ rất vui vẻ và thoải mái, nở nụ cười với khán giả.

Your browser does not support the video tag.

Trước đó, Hiền Hồ cũng đã có động thái quay lại với âm nhạc. Cô tổ chức một đêm diễn kín và mời rất nhiều khách mà không bán vé.