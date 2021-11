Lý do chính là bởi số lượng người hiến tặng mô/ tạng còn rất thấp. Nguyên nhân của bất cập này một phần do quan niệm về cái chết của nhiều người Việt Nam còn bó hẹp trong sự cổ hủ; một phần do thiếu nguồn lực nhưng có một phần rất quan trọng là do các chính sách pháp luật còn có nhiều sự bất cập. Luật về Hiến ghép mô/tạng ra đời từ năm 2006 đến nay vẫn chưa được sửa đổi. Điều đó đã bộc lộ những mặt hạn chế và dẫn tới việc tạo ra những rào cản trong công tác vận động hiến tặng mô/tạng.

Để tìm hiểu rõ hơn những chính sách liên quan đến vấn đề hiến tặng mô/tạng tại Việt Nam và những thực tế hiện nay để góp phần vào tìm ra những nút thắt liên quan đến vấn đề này và đề xuất ra những giải pháp tháo gỡ, báo Lao Động phối hợp với Trung tâm Điều phối tạng quốc gia, Bộ Y tế tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Hiến ghép mô/tạng: Chính sách và Thực tế”.