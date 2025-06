Hiền ‘đầu bạc’: Từ nam sinh học giỏi đến trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh

Không chỉ ở các bãi vàng, đội quân của Hiền “đầu bạc” đi đến đâu là người dân địa phương đều khiếp sợ. Chúng hung hăng và có thể xuống tay với bất cứ ai nếu không vừa ý hắn.

Trước diễn biến phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn xã Lũng Cao, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá băng nhóm do Hiền “đầu bạc” cầm đầu.

Để triệt xóa được băng nhóm trên, nhiều trinh sát phải vào vai phu vàng để tìm cách trà trộn vào khu vực núi Kịt nắm tình hình, vẽ sơ đồ lán trại, do thám lượng vũ khí của nhóm cướp.

Khi tất cả đã sẵn sàng, ngày 10/9/1990, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Tây và Hòa Bình chia thành nhiều mũi tấn công, tiến vào hang Kịt.

Với tinh thần quyết tâm cao độ, sau 4 ngày truy quét, đến ngày 14/9, Hiền “đầu bạc” cùng 23 đệ tử thân cận của hắn lần lượt bị cơ quan công an bắt giữ, thu giữ nhiều vũ khí nóng.

Ngày 1/11/1991, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Mạnh Hiền.