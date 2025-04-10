Hiểm họa vây giáp cây cầu huyết mạch 40 năm tuổi ở Hà Nội

Tuy nhiên, tại khu vực xã Vĩnh Thanh và Thiên Lộc, tình trạng phương tiện, nhà kho lấn chiếm vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Việc giải tỏa đã làm nhiều lần nhưng rồi đâu lại vào đấy”.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Giám đốc Cổ phần Đường sắt Hà Thái, cho biết: “Phía bờ Bắc thuộc phường Đông Ngạc, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương di dời xong phương tiện dưới gầm cầu.

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh, giải pháp căn cơ nhất là xây dựng hàng rào bảo vệ hành lang an toàn. Tuy nhiên, đến nay biện pháp này vẫn chưa được triển khai. Để chấm dứt tái lấn chiếm, công ty dự kiến đề xuất UBND TP Hà Nội và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho phép trồng cây, trải thảm cỏ hoặc dựng hàng rào kiên cố.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Nguyễn Thế Thành – Chánh Văn phòng UBND xã Vĩnh Thanh – thừa nhận tình trạng này kéo dài nhiều năm. Chính quyền huyện Đông Anh cũ từng nhiều lần ra quân giải tỏa, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, các điểm vi phạm lại tái diễn.

“Hiện xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể để xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm dưới gầm cầu Thăng Long. Chúng tôi kiên quyết trả lại hành lang an toàn cho công trình, đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ”, ông Thành khẳng định.

Nhà xưởng, bãi xe... dưới chân cầu Thăng Long đang là mối nguy hiểm ở đây.

Người dân đang chờ đợi những giải pháp mạnh tay, quyết liệt và đồng bộ hơn từ chính quyền thành phố, để các vi phạm dưới chân cầu Thăng Long không còn “tái xuất” như một vòng luẩn quẩn kéo dài nhiều năm nay.