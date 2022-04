Hi hữu: Bệnh nhân Anh mắc Covid-19 trong hơn 500 ngày liên tục

Phát biểu trên tạp chí y khoa BMJ, các chuyên gia của WHO cho biết thuốc Paxlovid của hãng dược Mỹ Pfizer là “sự lựa chọn tốt hơn” trong điều trị những người chưa tiêm vắc xin, người già hay người không có khả năng miễn dịch với Covid-19.

WHO cũng khuyến nghị (ở mức yếu hơn) sử dụng có điều kiện thuốc kháng virus Remdesivir do hãng công nghệ sinh học Gilead của Mỹ sản xuất cho các bệnh nhân thuộc nhóm này. Trước đây, WHO đã từng khuyến nghị không nên sử dụng thuốc này.

Theo các chuyên gia của WHO, thuốc Paxlovid ngăn ngừa nguy cơ nhập viện tốt hơn so với các loại thuốc có sẵn hiện nay, gây ít lo ngại so với thuốc molnupiravir và dễ sử dụng hơn so với thuốc Remdesivir truyền vào tĩnh mạch và các kháng thể đơn dòng.

