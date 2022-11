Hí hửng thông báo với nhân tình mình sắp ly hôn, ông chồng U60 nhận kết đắng

Trước nghèo khổ hay phàn nàn đã đành, giờ nhiều tiền rồi cô ấy vẫn không làm cách nào để con người sang lên được. Cô ấy chỉ thích mua vàng, thích mở sổ tiết kiệm, còn nói mình già rồi không ăn diện như bọn trẻ được. Nên so với những cô gái trẻ ỡm ờ ngọt nhạt với tôi thì vợ tôi không khác gì mẹ họ.

Trong số những cô gái tôi quen biết, tôi thực sự thích My. My mới 25 tuổi, lớn hơn con lớn của tôi vài tuổi. My xinh đẹp, gợi cảm, khôn khéo, ngọt ngào, đặc biệt khoản chăn gối thì không chê vào đâu được. Tôi mê mẩn My, đến nỗi ngoài cô ấy ra chả còn thấy ai đủ xinh đẹp hay hấp dẫn. My thích gì tôi cũng cho, ưng gì tôi cũng chiều. Tôi chẳng tiếc My bất cứ thứ gì có thể mua được bằng tiền, giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy.

Trong số những cô gái tôi quen biết, tôi thực sự thích My (Ảnh minh họa: Getty Images).

Tôi đã nghĩ về My rất nhiều và tự hỏi tại sao lại không lấy My làm vợ nhỉ. Dù sao thì vợ chồng tôi chung sống đã lâu, chỉ còn chút nghĩa chứ không bao giờ nói những lời tình cảm nữa. Dạo này vợ tôi lại nghe người ta đồn đoán tôi có bồ nên về nhà hay đá thúng đụng nia ghen tuông. Vợ càm ràm bóng gió suốt ngày khiến tôi chán không muốn về nhà nữa.