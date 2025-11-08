Hết thời 'xa xỉ thầm lặng', các thương hiệu lớn đổi chiến lược

Buổi trình diễn thời trang của hãng Burberry tại Tuần lễ Thời trang London, Anh, ngày 19/2/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Xu hướng “xa xỉ phô trương” đang quay trở lại khi các hãng thời trang gặp khó khăn trong nỗ lực làm mới thiết kế để thu hút những người tiêu dùng.

Sự xuất hiện của hàng loạt giám đốc sáng tạo mới tại các hãng thời trang như Gucci, Chanel và Versace, cùng tân Giám đốc điều hành của tập đoàn xa xỉ Kering, ông Luca de Meo, báo hiệu sự thoái trào của xu hướng “xa xỉ thầm lặng” để nhường chỗ cho các phong cách ấn tượng.

Các nhà phân tích nhận định đây có thể là một bước ngoặt cho toàn ngành.

Trao đổi với kênh truyền hình CNBC vào tháng trước, bà Carole Madjo, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng xa xỉ châu Âu tại ngân hàng đầu tư Barclays, cho biết ngành này đang chứng kiến sự chuyển dịch sang một phong cách xa xỉ dễ nhận biết hơn.

Bà giải thích rằng thời trang xa xỉ vận hành theo chu kỳ. Theo bà, sau vài năm của xu hướng “xa xỉ thầm lặng,” người tiêu dùng bắt đầu tìm kiếm những điều mới lạ. Do đó, sự độc đáo và mới mẻ hiện là trọng tâm chính của ngành.

Sự thay đổi lớn về phong cách này diễn ra trong bối cảnh lĩnh vực xa xỉ đang phải vật lộn để vượt qua hàng loạt thách thức, từ thuế quan thương mại đến tâm lý tiêu dùng ảm đạm, sau giai đoạn bùng nổ thời kỳ dịch COVID-19.

Các thương hiệu xa xỉ hàng đầu như Brunello Cucinelli, Hermes và Loro Piana của tập đoàn LVMH đã vượt qua giai đoạn suy thoái này mà gần như không bị ảnh hưởng, vì giới khách hàng siêu giàu vẫn tiếp tục chi mạnh tay cho các sản phẩm cashmere và túi xách cao cấp có thiết kế tinh tế.