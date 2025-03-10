Hết thời 'lùa gà' bằng tiền ảo

Điều này cũng lý giải vì sao, Chính phủ quy định chặt chẽ việc phát hành tài sản mã hóa trong Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam (Nghị quyết 05).

Việc một dự án tiền ảo phát hành, huy động hàng triệu USD từ nhà đầu tư rồi sau đó biến mất không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, việc chính những người tham gia dự án tiền ảo đó quay ra tố cáo nhau lừa đảo, thì lại khá hy hữu.

Trong khi thực hư vụ Shark Bình hay cộng sự cũ đứng sau sự sụp đổ của hai dự án phát hành token ANTEX và RAB còn chưa rõ, thì ngày 1/10, tài khoản ẩn danh lại tiếp tục tố cáo Shark Bình đứng sau sự sụp đổ của token VME (Dự án VeriME), thu lợi hàng triệu USD. Thậm chí, tài khoản này còn dọa sẽ tiếp tục “bóc phốt” vào cuối tuần này.