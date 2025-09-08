Hết thời 'đẻ trứng vàng', shophouse, biệt thự liền kề triệu đô đóng cửa im lìm

Khu shophouse nằm ngay mặt đường Tố Hữu.

Những hình ảnh từng gắn liền với kỳ vọng sinh lời bền vững giờ đây đang đối mặt với thực tế phũ phàng khi thị trường trầm lắng, giá giảm sâu, thanh khoản gần như tê liệt. Ghi nhận tại một số dự án nổi bật ở Vạn Phúc (Hà Đông), dọc đường Lê Văn Lương kéo dài hay Galaxy Vạn Phúc cho thấy một bức tranh chung của sự ảm đạm. Tuy nằm ngay giữa những khu đô thị Hà Nội có mật độ dân cư qua lại đông đúc nhưng nhiều shophouse, biệt thự liền kề lại gần như bỏ không.

Trở lại thời điểm từ năm 2015-2019, shophouse từng là loại hình bất động sản thương mại được săn lùng bậc nhất. Với lời quảng cáo hấp dẫn như “kinh doanh 24/7”, “vừa ở vừa cho thuê”, “sinh lời kép”, các căn nhà phố thương mại nhanh chóng trở thành niềm mơ ước của giới đầu tư có tiền nhàn rỗi. Giá mỗi căn thường dao động từ gần chục đến hàng chục tỷ đồng, tuỳ từng vị trí và quy mô. Thậm chí, ở một số khu vực trung tâm như Mỹ Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ, mức giá còn cao hơn, nhưng vẫn khan hàng. Tuy nhiên, sau cơn sốt là giai đoạn nguội lạnh kéo dài suốt từ năm 2022 đến nay. Sự suy giảm không chỉ về giao dịch mà còn cả giá trị khai thác thực tế.

Hàng loạt căn shophouse với mặt tiền rộng, vị trí đắc địa bị bỏ trống.

Tại khu vực Vạn Phúc (Hà Đông), nơi từng được mệnh danh là “Paris thu nhỏ” với những dãy shophouse hai mặt tiền phong cách châu Âu, hiện nay nhiều căn đã hoàn thiện bên ngoài nhưng bên trong bỏ trống, không có người thuê hoặc sử dụng. Những bảng treo “cho thuê nhà”, “sang nhượng gấp” xuất hiện ngày càng nhiều, phủ bụi theo thời gian.