Hết thời đắt khách, xe sang Mercedes-AMG G 63 mới cứng hạ giá 1,8 tỷ bằng xe cũ

Từng được đại gia Việt ưa chuộng với số lượng xe đưa về nước lên tới hơn 100 chiếc thông qua cả đại lý phân phối chính hãng lẫn tư nhân, Mercedes-AMG G 63 hiện đang được chào bán trên thị trường xe cũ khá nhiều. Tuy nhiên, mẫu xe này không còn sức hút lớn như thời điểm cách đây 3-4 năm.

Điển hình gần đây, một đại lý Mercedes-Benz tại Bình Dương đã chào bán SUV hạng sang này với giá 9,9 tỷ đồng, rẻ hơn tới 1,85 tỷ đồng so với giá niêm yết (11,75 tỷ đồng). Được biết, những chiếc G 63 đang hạ giá còn mới 100% nhưng không phải đời 2024-2025, đa số thuộc đời thấp hơn (từ 2022-2023).