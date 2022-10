Hết quý cô sang chảnh, Lan Ngọc, Kaity Nguyễn bỗng đen đúa xơ xác

Hai tấm poster này đồng thời cũng đem trở lại bức hình hai nhân vật bí ẩn đứng trước một vụ cháy lớn, dường như xác nhận đó chính là Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn. Vụ hoả hoạn năm xưa rất có thể là mấu chốt tạo nên biến cố trong cuộc đời của Hoàng Quyên và Quỳnh Yên, hoặc ẩn chứa bí mật mà Ms Q đã muốn che giấu trong 15 năm qua.

Video hậu trường tạo hình nghèo khổ, rách nát của Lan Ngọc và Kaity Nguyễn.