Hết kinh phí chống dịch, Bạc Liêu phải "mượn" hơn 200 tỷ đồng từ nguồn khác

Theo đó, trong tháng 12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu có quyết định tạm mượn nguồn đầu tư xây dựng cơ bản với số tiền trên 155 tỷ đồng và nguồn dự phòng xổ số kiến thiết số tiền trên 80 tỷ đồng để giải quyết trước một phần kinh phí điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị Covid-19 và mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, test nhanh kháng nguyên.