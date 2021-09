Hết hồn fan cuồng lao lên sân khấu chắp tay 'vái lạy' Mỹ Linh

Nhưng để hình dung rõ diva Mỹ Linh hát hay đến ra sao thì phải xem màn trình diễn của nữ danh ca tại đêm nhạc tưởng niệm Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức vào tháng 5/2015 tại TP.HCM.

Mỹ Linh hát cảm xúc đến mức fan cuồng lao lên sân khấu chắp tay lạy

Theo đó, Mỹ Linh chọn ca khúc để trình diễn là Huyền Thoại Mẹ - tuyệt phẩm bất hủ của nền âm nhạc Việt Nam. Ngay từ những câu đầu tiên của màn trình diễn, Mỹ Linh đã chứng minh mình xứng đáng là 1 trong 4 người được liệt vào hàng "tứ đại diva".

Nhờ giọng hát lúc nhẹ nhàng tình cảm, lúc lại bi tráng với cảm xúc cuộn dâng, khiến khán giả tại đêm nhạc thực sự đã có những giây phút thăng hoa, tuyệt vời.

Đáng chú ý, khi đó có một khán giả nam đã vượt ra khỏi vòng vây bảo vệ và lao thẳng lên sân khấu. Những tưởng lại là một fan cuồng manh động sẽ gây ảnh hưởng Mỹ Linh, nhưng việc làm của vị khán giả này rất bất ngờ.