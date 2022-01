Hết đạo nhái G-Dragon, Sơn Tùng lại bị khui 'copy' nhạc Binz

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, trên sân khấu chung kết The Voice năm 2015, anh chàng đã diễn cực nuột ca khúc Em Của Ngày Hôm Qua cùng một verse rap được sáng tác riêng.

Dù từng nhận về những lời chỉ trích như "thái độ ngông nghênh", Sơn Tùng vẫn chứng minh được khả năng biến hóa đa dạng và gây ấn tượng phần nào đó với một sân khấu rap "cháy" hết mình.