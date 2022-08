Hết cảnh chen chân sau thông tin hộ chiếu mẫu mới gặp "trục trặc"

"Mình làm hộ chiếu để xin visa đi du học bên Đức. Sau khi vất vả xếp hàng mãi mới làm được hộ chiếu, đến hôm chuẩn bị đi xin visa thì lại biết thông tin Đức không chấp nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Hộ chiếu gặp trục trặc nên hôm nay mình lại đến để làm thủ tục bổ sung thông tin nơi sinh cho đúng yêu cầu bên họ.

Gần một tháng nay mình liên tục phải cập nhật thông tin về hộ chiếu để xem có phải bổ sung thêm gì nữa không. Đây là lần thứ 3 mình đến đây và mong là xong lần này sẽ không phải sửa thêm gì nữa", chị Linh cho biết.

Sáng nay đến làm hộ chiếu phổ thông mẫu mới người dân không mất nhiều thời gian do lượng người đã giảm hẳn (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Chị Linh cho biết thêm, ngày 15/8 tới đây, theo lịch chị sẽ nhập học bên Đức. Đúng ra nếu hộ chiếu không gặp trục trặc thì hôm 1/8 chị đã xin cấp visa. Phải đợi đến hôm nay để bổ sung thông tin hộ chiếu, chị Linh lo lắng không kịp xin visa và chị sẽ phải lùi việc học sang đầu năm sau.

Mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam có gì mới?

Từ ngày 1/7, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới cho công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài.

Theo Bộ Công an, so với mẫu cũ, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Hơn nữa, mẫu hộ chiếu phổ thông mới bảo đảm các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.

Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Bến cảng Nhà Rồng, Cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò - đảo Lý Sơn... góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam.

Công dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1/7/2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Hộ chiếu mẫu cũ cấp sau ngày 1/7/2022 sẽ không có giá trị.

Ngày 27/7 vừa qua, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao cho biết hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam "thiếu thông tin về nơi sinh" và tạm thời không được công nhận ở Đức, do đó cơ quan này không thể cấp thị thực vào những hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Những người mang hộ chiếu mới của Việt Nam không được nhập cảnh vào Đức để lưu trú ngắn hạn.

Hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam có màu xanh tím than (bên trái), hộ chiếu mẫu cũ màu xanh lá cây (Ảnh: Nguyễn Dương).

Đại sứ quán Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc tại Hà Nội cũng thông tin, cho đến khi các cơ quan trung ương có thẩm quyền trong khối Schengen (26 nước châu Âu bãi bỏ kiểm soát biên giới, cho phép qua lại tự do - PV) chưa đưa ra được quyết định về việc có tiếp nhận hay không mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, Đại sứ quán các nước này không thể tiếp nhận đơn xin thị thực Schengen và dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.

Để giải quyết vấn đề nói trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Séc đã triển khai việc ghi thêm bị chú (bị chú trong hộ chiếu là nơi ghi thông tin ghi chú, chú thích) nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới cho công dân Việt Nam. Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng thực hiện cấp xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để xuất trình kèm theo hộ chiếu của công dân.

Ngày 3/8, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho biết nước này tiếp tục công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, đồng thời lưu ý người xin thị thực kiểm tra thông tin thường xuyên về các quy định.