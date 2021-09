Heo Yi Jae phải giải nghệ vì bị gạ tình: Kẻ xấu lộ diện?

Nhiều người nghi ngờ Oh Ji Ho là tên tuổi được Heo Yi Jae nhắc đến. Tài tử họ Oh sinh năm 1976 và kết hôn vào năm 2014. 2 ngôi sao từng đóng chung bộ phim Single Dad In Love vào năm 2008.

Tên tuổi của Oh Ji Ho cũng lọt vào top tìm kiếm nhiều nhất trên cổng thông tin Naver không lâu sau đó.



Oh Ji Ho

Ngay lập tức, fanclub của Oh Ji Ho lên tiếng phủ nhận sự việc và khẳng định: "Kể từ khi ra mắt vào năm 1998, Oh Ji Ho đã có hình tượng tốt khi liên tục quyên góp và tổ chức các sự kiện từ thiện. Chúng tôi không muốn những tuyên bố vô căn cứ và tin đồn có thể gây tổn hại đến danh tiếng của một người".