‘Heo chung cư’ mở đường giảm giá thành, đảm bảo nguồn cung thịt

Theo ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), chăn nuôi cao tầng không vướng rào cản pháp lý, hoàn toàn có thể triển khai trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

Một trong những mô hình tiên phong là nuôi heo chung cư tại Tây Ninh, do Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam liên doanh cùng Tập đoàn Muyuan (Trung Quốc) triển khai. Đây là hình thức chăn nuôi công nghệ cao trong nhà nhiều tầng, cho phép giám sát tập trung, kiểm soát môi trường và hạn chế dịch bệnh tối đa.

“Ưu điểm lớn nhất của mô hình là đảm bảo an toàn sinh học, tiết kiệm diện tích đất, đồng thời giảm thiểu rủi ro về dịch bệnh và ô nhiễm môi trường”, ông Đăng nói.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận chi phí đầu tư ban đầu rất cao, đòi hỏi doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh và năng lực quản trị bài bản.

Nếu được nhân rộng, đến năm 2026, Việt Nam có thể sản xuất hàng chục triệu con heo mỗi năm từ các khu chăn nuôi cao tầng, tạo ra nguồn cung ổn định, giảm áp lực nhập khẩu thịt và tăng khả năng cạnh tranh khi xuất khẩu.

Cục Chăn nuôi và Thú y cho hay song song với mô hình chăn nuôi cao tầng, ngành sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ gene, xây dựng ngân hàng giống vật nuôi quốc gia, phát triển các chuỗi sản xuất khép kín nhằm hướng tới mục tiêu giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo an ninh lương thực.