Hẹn nhậu ‘tăng 2’ nhưng bị bạn bùng kèo, thanh niên đập phá 10 ô tô xả giận

Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết (Lâm Đồng) cho biết tiến hành tạm giữ Nguyễn Quốc Long để củng cố hồ sơ xử lý về các hành vi 'Gây rối trật tự công cộng' và 'Cố ý làm hư hỏng tài sản'.

Thông tin ban đầu, tối 3/8, Nguyễn Quốc Long (20 tuổi, trú tại phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) uống rượu cùng 2 người bạn mới quen tại khu vực Cảng Phú Hài, phường Phú Thủy (Lâm Đồng).