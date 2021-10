Hệ thống Vincom tung gói hỗ trợ tiêu dùng, nhân đôi lợi ích lên tới 20 tỷ đồng

Theo đó, khách hàng sinh sống ở gần TTTM Vincom nào sẽ được phân bổ gói voucher tương ứng. Cụ thể, khách mua sắm tại tại Vincom Plaza sẽ nhận được gói voucher trị giá 500.000VNĐ; tại Vincom Center hay Vincom Mega Mall sẽ được nhận gói voucher có tổng trị giá 1.000.000 đồng. Bên cạnh đó, khách hàng có thể chơi game may mắn tại mục Săn thưởng của app VinID để có cơ hội nhận ngay gói voucher “Thẻ xanh mua sắm” này và trải nghiệm mua sắm tại TTTM gần nhất.

Với bộ voucher quyền năng được mua sắm không giới hạn được áp dụng song song cùng các chương trình khuyến mại khác của hàng trăm thương hiệu lớn, khách hàng dễ dàng mua sắm “nhân đôi lợi ích” những sản phẩm yêu thích. Trong đó, các bạn trẻ có thể thỏa sức “biến hình” với các bộ sưu tập Thu Đông mới từ các hãng thời trang Thu Đông như Tommy Hilfiger, Uniqlo, H&M, Parfois… Các thương hiệu như Mango, Giordano, GAP, Banana Republic, OVS, Cotton On, Old Navy, Levi's, Fila, Skecher, Crocs, New Balance… cũng đưa các chương trình ưu đãi hấp dẫn lên tới 50%.

Bộ Sưu tập Brock x HM có mặt duy nhất tại Vincom Center Đồng Khởi.

Chương trình ưu đãi mua sắm hấp dẫn được đồng loạt tung ra ngay thời điểm mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đem đến cho khách hàng cơ hội mua sắm những món quà ý nghĩa với chi phí hợp lý cho những người thân yêu. Theo đó, cánh mày râu có thể dành tặng những món quà ý nghĩa dành cho người phụ nữ của mình từ thương hiệu mỹ phẩm đình đám như Kiehl’s, Estee Lauder, Ohui, Shu Uemura, Shiseido, Innisfree, The Faceshop, Laneige, Club Clio, Thế Giới Nước Hoa… hay các set quà tặng và sản phẩm mới như bộ sưu tập Pandora ME từ thương hiệu trang sức Pandora nổi tiếng.

Khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm từ hàng trăm thương hiệu.

Bên cạnh đó là các nhãn hàng thời trang, phụ kiện được “chị em” yêu thích như: Aldo, Vascara, Adidas, Bitis Hunter, Boo, Up to Second, The New Playground… cùng sự góp mặt của các thương hiệu nội thất, gia dụng, mẹ và bé như LocknLock, Mamanbebe, Daiso… giúp chăm sóc trọn vẹn cho tổ ấm và gia đình.