Hệ thống Multik mới: AI Nga ‘cắt não’ drone FPV Ukraine từ 1km, 'thay đổi tác chiến bầu trời'

Drone FPV Ukraine vừa ‘săn’ rơi Mi-8 Nga ngày 29/9, ngay tức thì Nga phản đòn siêu tốc: Viện Nghiên cứu VNI Gradient ra mắt hệ thống tác chiến điện tử Multik (EW - Electronic Warfare) ngày 17/10/2025. Chỉ nặng 5kg, lắp trong 30 giây, EW Multik làm ‘mù mắt drone từ 1km’, biến ‘sát thủ bay 500 USD’ thành ‘rác rơi tự do’. Không chỉ cứu trực thăng, Multik còn bảo vệ xe tăng, căn cứ…, Bí mật công nghệ này khiến thế giới sửng sốt?

EW Multik ra đời: Cứu trực thăng Nga khỏi ‘cơn ác mộng’ drone FPV Ukraine

Ngày 17/10, Viện Nghiên cứu VNI Gradient của Nga chính thức giới thiệu hệ thống tác chiến điện tử Multik (EW - Electronic Warfare), giải pháp khẩn cấp sau hàng loạt thảm họa.

Chỉ trong năm 2025, Nga đã mất 28 trực thăng vì drone FPV Ukraine, đỉnh điểm là vụ Mi-8 bị bắn rơi ngày 29/9 gần Donetsk. Mỗi drone FPV chỉ tốn 500 USD nhưng có thể phá hủy Mi-8 trị giá 2 triệu USD.

Theo RIA Novosti,Multik được thiết kế để phát hiện và vô hiệu hóa drone từ khoảng cách 1km, giúp cứu sống 70% phi công Nga.

Đây không phải vũ khí bắn đạn, mà là ‘bộ não điện tử’ thông minh thay đổi hoàn toàn cuộc chơi trên bầu trời Ukraine.