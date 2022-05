Hệ thống điện ô tô hư hỏng do đâu?

Ắc quy ô tô cung cấp điện để cung cấp năng lượng cho các bộ phận điện trong xe

Khi vặn chìa khóa: Bên trong kèm theo âm thanh "tạch tạch". Âm thanh này chính là do tiếng rơ – le nhảy, trường hợp này, các bác lái cần kiểm tra chổi than. Nếu than đề chưa hết hẳn, ta dùng vật cứng gõ vào củ than đề thì sẽ đề được.

Động cơ bị nổ ngược: Ắc quy hỏng có thể gây ra tia lửa điện ngắt quãng, dẫn đến tích tụ nhiên liệu trong xi lanh và gây ra hiện tượng phản ứng ngược ở động cơ.

Hệ thống đề kém

Nếu xe không thể khởi động và kèm theo những tiếng lách tách bên trong thì nguyên nhân là do hệ thống đề bị lỗi, những ống nam châm điện trong hệ thống đề đóng và ngắt ngay lập tức đã gây ra hiện tượng này.