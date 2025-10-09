Hệ thống cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam mở đăng ký sở hữu iPhone 17, giá 24,99 triệu

iPhone 17 bản tiêu chuẩn với các tùy chọn màu sắc tím oải hương, xanh lá xô thơm, xanh lam khói, trắng, đen. Giá bán 24,99 triệu đồng cho bản 256GB và 31,49 triệu đồng cho bản 512GB.

Mức giá mà hệ thống này đưa ra rẻ hơn trên website của Apple 9.000 đồng, cụ thể:

iPhone Air với các tùy chọn màu sắc xanh da trời, vàng nhạt, trắng, đen. Giá bán 31,99 triệu đồng cho bản 256GB, 38,49 triệu đồng cho bản 512GB và 44,99 triệu đồng cho bản 1TB.

iPhone 17 Pro với các tùy chọn màu sắc bạc, cam vũ trụ và xanh đậm. Giá bán 34,99 triệu đồng cho bản 256GB, 41,49 triệu đồng cho bản 512GB và 47,99 triệu đồng cho bản 1TB.

iPhone 17 Pro Max với các tùy chọn màu sắc bạc, cam vũ trụ và xanh đậm. Giá 37,99 triệu đồng cho bản 256GB, 44,49 triệu đồng cho bản 512GB, 50,99 triệu đồng cho bản 1TB và 63,99 triệu đồng cho bản 2TB.

Là đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam, hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT hiện sở hữu mạng lưới 644 cửa hàng tại 34 tỉnh, thành.