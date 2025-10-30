Sự cố khiến nhiều trang web và dịch vụ phụ thuộc vào hệ sinh thái Microsoft không thể truy cập hoặc hoạt động chập chờn.

Hệ thống Azure và Microsoft 365 đồng loạt gặp sự cố diện rộng. Ảnh: Wired

Nhiều người dùng trên mạng xã hội báo cáo tình trạng không thể đăng nhập hoặc truy cập các dịch vụ như Azure, Microsoft 365, Xbox và thậm chí cả trang thông tin dành cho nhà đầu tư của Microsoft.

Theo dữ liệu từ Downdetector - nền tảng theo dõi sự cố internet thông qua phản hồi của người dùng - tình trạng gián đoạn bắt đầu từ khoảng 11h40 (giờ miền Đông Mỹ).