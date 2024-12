Hệ sinh thái 5G tạo nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp khi kết hợp phát triển cùng Cloud, IoT và AI

Xu hướng hội nhập hệ sinh thái 5G tại Việt Nam đang góp phần tăng giá trị nhiều hơn cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp khi được mở rộng với hàng loạt đối tác đồng hành. Hệ sinh thái 5G đang tăng trưởng mạnh mẽ về chất và lượng



Đó là thông tin được các đối tác đưa ra tại sự kiện 5G Day do Viettel tổ chức tại TP.HCM. Theo ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Giải pháp Di động của Nokia, việc triển khai 5G dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới, dự báo lưu lượng 5G sẽ vượt qua mức 4G ngay trong năm 2025, trở thành công nghệ thúc đẩy nền kinh tế và mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp.



“Hệ sinh thái 5G đã tạo ra các mô hình kinh doanh mới thông qua việc tối ưu hóa mạng lưới và cung cấp dịch vụ mới như mạng slicing và AI. Các doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội từ sự chuyển mình”, ông Minh nhấn mạnh. Thuê bao 5G tăng trưởng mạnh tại Việt Nam và trên toàn cầu, tạo tiền đề phát triển tốt hơn cho hệ sinh thái. Ảnh: Tần Minh. Chứng minh cho nhận định 5G trên toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, ông Hoàng Hưng Hải, Giám đốc Sản phẩm của Qualcomm cho biết, số lượng kết nối di động toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng, với 2,1 tỷ điện thoại 5G được bán ra và hơn 300 nhà mạng khai trương các dịch vụ 5G.



“Công nghệ 5G được dự đoán sẽ đóng góp gần 900 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu vào năm 2030”, ông Hoàng Hưng Hải cho biết thêm.



Ông Phạm Lê Chung, Trưởng bộ phận dịch vụ đám mây của Ericsson, với gần 350 mạng 5G trong đó có hơn 60 mạng 5G độc lập (SA), 5G đã phủ sóng 55% dân số thế giới và 5G đang chiếm tới 34% lưu lượng di động trên toàn cầu, mở ra rất nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp và người dùng.



Minh chứng cho sự tăng trưởng thuê bao 5G, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Di động Viettel Telecom cho biết, kể từ khi khai trương (15/10) đến nay, mạng 5G Viettel đã có 3 triệu người dùng chỉ sau 2 tuần ra mắt, hiện nay đã đạt tới con số xấp xỉ 4 triệu và dự báo sẽ tăng lên 10 triệu sau 1 năm.



Khảo sát của Viettel cho thấy 80% khách hàng 5G tập trung ở thành thị, khu công nghiệp và khu du lịch, khách hàng ở nông thôn chủ yếu sử dụng 4G, đây cũng chính là lý do Viettel quyết định ưu tiên phủ sóng 5G tại thủ phủ tỉnh, và những khu vực sẽ sử dụng 5G nhiều nhất.



Cũng theo ông Sơn, 21% thuê bao Viettel đã sở hữu điện thoại 5G, 70% thuê bao trong vùng phủ đã sử dụng 5G và lưu lượng chiếm tới 30% ở các khu vực triển khai cho thấy sức hút của công nghệ này là rất lớn.



Thặng dư giá trị phát sinh hệ sinh thái 5G khi đồng hành cùng Cloud, IoT và AI



Báo cáo của Hiệp hội Viễn thông toàn cầu (GSMA) cho thấy, hệ sinh thái 5G ước tính sẽ mang lại hơn 930 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu vào năm 2030. Lợi ích của 5G sẽ tập trung vào một số nhóm ngành chính như sản xuất công nghiệp (36%), hành chính công (15%), dịch vụ (10%), công nghệ thông tin và truyền thông (9%), tài chính (8%)... Công nghệ 5G dần được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống. Ảnh minh họa: Internet. Điển hình như tại Đức và Nhật Bản, công nghệ 5G hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất thông minh và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, cảng biển thông minh. Riêng tại Mỹ và Hàn Quốc, 5G được sử dụng để phát triển xe tự lái và hệ thống giao thông thông minh, trong khi Anh và Trung Quốc áp dụng công nghệ này trong y tế.



Các nền tảng thương mại điện tử và giải trí tại Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc cũng tận dụng công nghệ 5G để nâng cao trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, Hà Lan và Australia cũng ứng dụng 5G trong nông nghiệp thông minh, giúp tăng sản lượng và giảm chi phí.



Tại Việt Nam, đại diện Viettel cho biết đã sẵn sàng cho hệ sinh thái 5G2B (5G to Business) đa dạng, linh hoạt gồm hơn 100 giải pháp đáp ứng nhu cầu của 7 lĩnh vực trọng điểm quốc gia, gồm: sản xuất công nghiệp, đô thị thông minh, giao thông vận tải và logistics, nông nghiệp, y tế, giáo dục, năng lượng. Mới nhất, nhà máy Pegatron tại Hải Phòng cũng đang được xem là mô hình đầu tiên tại Việt Nam được tự động hoá dựa trên kết nối của công nghệ 5G cho các ưu thế về tốc độ cao, độ trễ thấp, đa kết nối.



Trong bối cảnh 5G tăng trưởng mạnh về chất và lượng không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, sự đồng hành của các thương hiệu được xem là cầu nối quan trọng để cùng khai thác thị trường.



Theo ông Nguyễn Trọng Tính, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom, việc tổ chức 5G Day của Viettel là tạo lập cầu nối để các bên cùng chia sẻ, thảo luận và tìm kiếm cơ hội hợp tác chiến lược để đưa công nghệ 5G thực sự trở thành động lực thay đổi cuộc sống.



“Viettel cam kết sẽ luôn tiếp tục mở rộng và nâng cấp hạ tầng 5G để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng, doanh nghiệp và xã hội. Bên cạnh đó, Viettel cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc phát triển hệ sinh thái số toàn diện và bền vững, ứng dụng công nghệ AI, IoT và Cloud vào mọi khía cạnh cuộc sống”, ông Tính khẳng định thêm.