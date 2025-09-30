Hệ quả ‘đường đi tắt’ của bóng đá Malaysia

Chiến dịch nhập tịch cầu thủ bằng “đường đi tắt” của bóng đá Malaysia đang phải gánh chịu những hệ quả nặng nề. Những ngoại binh nhập tịch được kỳ vọng sẽ mang lại một diện mạo mới cho đội tuyển quốc gia, nhưng họ chưa kịp mang đến ánh sáng hy vọng đã kéo cả nền bóng đá vào một cơn bão bê bối chưa từng có. Toàn bộ thế giới bóng đá đang theo dõi, từ FIFA, AFC đến các đội tuyển trong khu vực đều quan sát cách Malaysia xử lý khủng hoảng này.

Tác dụng ngược của chính sách nhập tịch﻿

Theo phán quyết của FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11,5 tỉ VND), trong khi 7 cầu thủ nhập tịch gồm Facundo Garces, Joao Figueiredo, Hector Hevel, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca và Jon Irazabal bị cấm thi đấu mọi giải đấu liên quan đến bóng đá trong vòng một năm, kèm theo khoản phạt cá nhân 2.000 franc mỗi người.

Kết luận của FIFA không chỉ là án phạt về tài chính hay chuyên môn, mà còn là đòn giáng mạnh vào danh tiếng và uy tín của bóng đá Malaysia, vốn đang nỗ lực xây dựng lại sau nhiều năm sa sút.