Hé mở TSV Investment - đối tác Việt mà siêu tỉ phú giàu nhất châu Á Adani “chọn mặt gửi vàng”

Doanh nghiệp dự án – CTCP Điện gió Đầm Nại - được thành lập vào tháng 8/2016, có quy mô vốn điều lệ 22,8 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: Công ty TNHH Vòng tròn xanh Việt Nam (51% VĐL); TSV Investment (29% VĐL); Mekong Wind Pte Ltd (10% VĐL); ông Đỗ Văn Điện (6,6% VĐL) và The Blue Circle Pte Ltd (3,4% VĐL).

Đáng chú ý, dữ liệu của VietTimes cho thấy, nhóm TSV Investment đã triệt thoái vốn khỏi CTCP Điện gió Đầm Nại từ tháng 1/2017, ngay trước khi dự án được khởi công giai đoạn 1.

Dù vậy, ông Đỗ Văn Điện vẫn xuất hiện tại lễ khởi công dự án điện gió Đầm Nại giai đoạn 2 (tháng 1/2018), với vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Điện gió Đầm Nại.