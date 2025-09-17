Hệ lụy từ vụ 'quay lưng với ê-kíp' như Cát Phượng

Câu chuyện Cát Phượng công khai chê phim điện ảnh Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu và chỉ trích đạo diễn Hoàng Anh Duy “yếu nghề” ngay khi phim đang công chiếu gây ồn ào những ngày qua.

Trong bài đăng mới nhất, cô thừa nhận nóng nảy, thiếu kiềm chế khi nói thẳng trước khán giả rằng phim có kịch bản yếu, đạo diễn non tay. Vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn khi nhà sản xuất tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp vì lo ngại phát ngôn này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu phòng vé.

Từ góc nhìn truyền thông, đây được xem là cách “tự giết chết” một bộ phim khi chính gương mặt đại diện cho tác phẩm lại công khai chối bỏ nó.

Khi người trong cuộc quay lưng với tác phẩm

Trong ngành công nghiệp giải trí, diễn viên thường giữ nguyên tắc đồng hành cùng phim cho đến khi phim rời rạp. Việc Cát Phượng công khai phê phán ê-kíp và chất lượng phim, dù lý giải là “muốn đạo diễn tỉnh ngộ”, vẫn đặt cô vào tình huống gây tranh cãi. Nữ diễn viên còn thừa nhận chưa ký hợp đồng chính thức, điều này khiến ranh giới pháp lý giữa tự do ngôn luận và phát ngôn gây thiệt hại cho dự án trở nên mong manh.

Không chỉ Việt Nam, thị trường quốc tế nhiều lần chứng kiến các diễn viên quay lưng với tác phẩm của chính mình, để lại hậu quả nặng nề về truyền thông và doanh thu.

Năm 2009, khi series điện ảnh Transformers đang ăn khách toàn cầu, Megan Fox khiến Hollywood chấn động vì so sánh đạo diễn Michael Bay với Hitler, ví chuyện "làm việc với đạo diễn như ác mộng" trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Wonderland.