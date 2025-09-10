Hệ lụy khó lường từ búp bê Kumanthong

Tình trạng mua bán búp bê Kumanthong trên mạng xã hội vẫn tràn lan, nhắm vào học sinh và các em thiếu niên dưới mác bùa may mắn, biến tướng thành thị trường trục lợi và có thể gây ra những hệ lụy khó lường về tâm lý, nhận thức

Tình trạng học sinh, thiếu niên tham gia mua bán, thờ cúng Kumanthong (còn gọi là quỷ linh nhi, búp bê quỷ) đang ngày càng phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube.

Cạm bẫy học đường

Chỉ cần gõ từ khóa "Kumanthong phù hộ", người dùng internet dễ dàng tiếp cận các video, bài đăng được gắn mác "bé phù hộ", "bé giúp học giỏi", "bùa may mắn học đường". Nội dung thường được dàn dựng hấp dẫn, kết hợp yếu tố huyền bí và hình ảnh dễ thương, khiến không ít người xem đây như trò chơi hoặc vật may mắn. Nhiều chủ tài khoản thường xuyên đăng tải bài viết về thờ cúng, mua bán Kumanthong còn tiết lộ mình đang là học sinh.

Thực tế, khi Kumanthong trở thành "nội dung giải trí" với lượt xem và tương tác đông đảo, nhiều chủ tài khoản và hội nhóm trên mạng xã hội đã tận dụng việc này để thương mại hóa niềm tin mê tín. Trên Facebook, các hội nhóm gắn mác "mua bán Kumanthong tâm linh" thu hút hàng chục ngàn thành viên tham gia.