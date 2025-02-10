Hé lộ vụ rửa tiền 6,7 tỷ USD bằng Bitcoin của trùm lừa đảo ‘Nữ thần tài lộc’

Một công dân Trung Quốc đã bị kết tội sau cuộc điều tra quốc tế về gian lận, dẫn đến vụ thu giữ Bitcoin được cho là lớn nhất từ trước đến nay, với giá trị lên tới hàng tỷ USD.

Zhimin Qian, trùm lừa đảo mang biệt danh ‘Nữ thần tài lộc’. Ảnh: BBC

Vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới: 61.000 Bitcoin

Cảnh sát London cho biết họ đã thu hồi 61.000 Bitcoin, tương đương 5 tỷ bảng Anh (6,7 tỷ USD) theo giá hiện tại. Đây được xem là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới tính đến nay.

Theo kết quả xét xử tại Tòa án Southwark Crown, Zhimin Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, đã thừa nhận tội danh chiếm đoạt và sở hữu bất hợp pháp tiền điện tử.

Một đồng phạm khác, Seng Hok Ling, quốc tịch Malaysia, cũng đã nhận tội vào ngày hôm sau vì tham gia rửa tiền liên quan đến kế hoạch của Qian.