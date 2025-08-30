Hé lộ vụ kiện 10 tỷ won từ scandal bạo lực học đường của Song Ha Yoon

Ngày 30/8, kênh YouTube Entertainment President Lee Jin-ho công bố phần đầu cuộc phỏng vấn độc quyền với A – nhân vật từng đứng ra tố cáo Song Ha Yoon. Trong buổi trò chuyện, A nhấn mạnh: “Việc Song Ha Yoon bị ép chuyển trường là sự thật” và cho rằng lập trường của nữ diễn viên thay đổi hoàn toàn so với trước đây.

Theo A, năm ngoái Song Ha Yoon từng thừa nhận có liên quan tới bạo lực học đường, dù phủ nhận việc tấn công thân thể. Nhưng đến nay, cô khẳng định không hề có bạo lực, hành hung hay bị ép chuyển trường. “Câu chuyện đã thay đổi 180 độ” – A nhận định.

Song Ha Yoon từng thừa nhận có liên quan tới bạo lực học đường

A cho biết sau khi công khai cáo buộc vào tháng 4/2024, Song giữ im lặng trong nhiều tháng, nhưng đến tháng 3/2025 thì bất ngờ đệ đơn kiện. “Làm sao thủ phạm có thể kiện nạn nhân? Cảm giác thật sai trái. Một học sinh khác từng bị Song tấn công cũng nói ‘Cô ta thật trơ trẽn’” – A kể lại.

Điều khiến A phẫn nộ hơn là công ty quản lý cũ của Song Ha Yoon từng thừa nhận việc chuyển trường cưỡng bức, nhưng công ty hiện tại phủ nhận và cho rằng nữ diễn viên tự nguyện để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. “Đó là vô lý, bởi cô ấy chỉ chuyển sang trường gần đó trong cùng quận. Ai cũng biết cô ấy có tiền án kỷ luật” – A nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn, A nhắc lại ký ức bị Song tát liên tục suốt 90 phút, sau đó cô phải rời trường để sang Trung học Apgujeong. A khẳng định hồ sơ chuyển trường vẫn còn và có thể chứng minh thời điểm. “Khi ấy, chúng tôi còn bị ép bắt tay giảng hòa. Mọi chuyện thêm rắc rối vì cô ấy đang hẹn hò với một đàn anh mà tôi rất thân” – A nhớ lại.

Về lý do trở lại Hàn Quốc, A cho biết muốn trực tiếp hợp tác điều tra, lo ngại vụ án có thể bị đình chỉ nếu mình không có mặt. A cũng bác bỏ tin đồn bị gán là kẻ đào tẩu, đồng thời tiết lộ từng được công ty của Song đề nghị hỗ trợ chi phí sinh hoạt nhưng từ chối.

Một vấn đề khác là hồ sơ chuyển trường của Song. A cho biết dù đây là tài liệu kỷ luật công khai, nhà trường vẫn từ chối cung cấp. “Đây là quyền hiến định của nạn nhân, quan trọng hơn luật bảo mật cá nhân. Tôi thậm chí đã viện dẫn án lệ nhưng họ vẫn không mở hồ sơ” – A bức xúc.

Liên quan đến vụ kiện 10 tỷ won, A giải thích đây chỉ là con số tượng trưng, chưa có đơn kiện chính thức. “Sau khi những vụ việc hiện tại được giải quyết, tôi sẽ kiện ngược lại. Thủ phạm không thể biến nạn nhân thành bị cáo. Tôi muốn cho thấy mức độ đáng sợ của việc thủ phạm kiện ngược” – A nhấn mạnh.

Trước đó, Song Ha Yoon phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định không có mối liên hệ nào với A. Công ty quản lý hiện tại cam kết phản ứng pháp lý mạnh mẽ, cho rằng A đang bị cảnh sát truy nã. Tuy nhiên, A kiên quyết bác bỏ và khẳng định sẽ theo đuổi đến cùng để làm rõ sự thật.

Song Ha Yoon được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Fight for My Way (Thanh xuân vật vã, 2017), Please Don’t Date Him (2020), Marry My Husband (2024). Với hình tượng dịu dàng, trong sáng trên màn ảnh, Song Ha Yoon từng ghi điểm mạnh mẽ trong mắt khán giả. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô hiện đối diện khủng hoảng khi liên tục vướng vào cáo buộc bạo lực học đường và vụ kiện tượng trưng 10 tỷ won đang gây xôn xao dư luận.