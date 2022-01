Hé lộ về mẹ ruột của bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Học giỏi, hiền lành, chịu thương chịu khó

Theo lời kể của anh Vinh, chị H. được mọi người nhận xét là một người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó. Thời còn đi học, chị rất ngoan ngoãn, học giỏi và đỗ vào Đại học. Tốt nghiệp ra trường, chị H. làm ở công ty nào cũng được mọi người yêu thương vì bản chất hiền lành, nhẹ nhàng.



'Vậy mà sao ông trời lại để em nó phải chịu điều cay đắng và nghiệt ngã đến như vậy. Tôi thật sự không tin và không thể chấp nhận được sự thật này. Tại sao Thái và Trang lại tàn nhẫn và ác độc đến như vậy? Pháp luật sẽ xử lý họ một cách xứng đáng nhất', anh Vinh nói.



Chị H. kết hôn với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985) vào năm 2012, đến năm 2013 thì sinh cháu V.A. Năm 2016, hai vợ chồng có thêm một bé trai nữa.



Tuy nhiên, đến năm 2020, cặp đôi thường xuyên xảy ra cãi vã, lục đục, sau đó chị H. phát hiện chồng ngoại tình với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, là đồng nghiệp làm cùng công ty.



Sau thời gian căng thẳng, đến tháng 8/2020, cặp đôi hoàn thành thủ tục ly hôn, Thái nuôi V.A. còn chị H. nuôi con trai nhỏ.



Sau khi ly hôn, Thái đưa bé V.A. cùng Trang dọn về sống chung với nhau tại chung cư ở phường 12, quận Bình Thạnh. Bản thân chị H. kể từ đó cũng không thường xuyên được gặp con gái vì bị chồng cũ cấm cản.



Theo lời chị, trong suốt hơn 1 năm qua, chị H. chỉ được gặp con gái 2-3 lần, lần cuối cùng là khoảng tháng 12/2020.



'Do ông Thái ngăn cản không cho tôi gặp cháu V.A. nên tôi không hiểu, không biết trong suốt 1 năm cháu V.A. sống như thế nào, ra sao… chỉ biết lúc cháu chết là bác sĩ nói do bị phù nề phổi, có nhiều vết thương bầm tím.



Sau khi lo hậu sự cho cháu, tôi có tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cháu, lý do tại sao con tôi chết mà trên cơ thể có nhiều vết bầm tím', chị H. nêu rõ trong đơn.



Liên quan tới vụ việc, hiện 2 đối tượng Thái và Trang cũng đã bị công an bắt giữ, điều tra. Vụ bạo hành cháu bé 8 tuổi cũng đã được Công an TP. HCM nhấn mạnh sẽ được đưa ra xét xử làm án điểm để răn đe toàn xã hội.