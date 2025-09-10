Hé lộ về cựu cán bộ tòa án môi giới hối lộ 15 vụ để 'chạy án'

VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra ở TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ).

Trong số các bị can, bà Nguyễn Thị Nga (cựu Phó trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND cấp cao tại Đà Nẵng) bị cáo buộc phạm tội "Môi giới hối lộ". Bị can này đã môi giới hối lộ 15 vụ với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng để hưởng lợi.

Một trong những vụ bà Nga môi giới hối lộ được cơ quan điều tra làm rõ như sau: Bản án phúc thẩm số 97/2023/DS-PT ngày 18/12/2023 của TAND tỉnh Gia Lai xét xử vụ án dân sự giữa nguyên đơn là bà Phạm Thị B. và bị đơn là ông Trần Quốc K., tuyên sửa toàn bộ bản án sơ thẩm số 27/2023/DS-ST ngày 24/4/2023 của TAND TP Pleiku (nay là TAND khu vực 7), tỉnh Gia Lai; chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Do bị thua kiện, bị đơn Trần Quốc K. có đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm.