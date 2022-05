Hé lộ về bác sĩ đi cùng phó trưởng công an phường vào tiệm tóc đánh phụ nữ

Liên quan tới vụ việc, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an TP Cao Bằng xác nhận, bác sĩ được nhắc tới trong vụ việc đang làm tại Phòng khám đa khoa 103 Cao Bằng. Do vụ việc đang trong quá trình điều tra, làm rõ nên danh tính cụ thể của bác sĩ này và Phó trưởng Công an phường Sông Bằng chưa được tiết lộ.

"Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ nên chúng tôi chưa thể cung cấp danh tính những người này. Khi nào có báo cáo kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ cung cấp sau", vị lãnh đạo Công an TP Cao Bằng nói thêm.

Người đàn ông được cho là vị bác sĩ trong câu chuyện là một bác sĩ đang công tác tại phòng khám đa khoa 103 Cao Bằng.

Nói về vụ việc, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Vũ Hồng Quang - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng - cho biết, hiện công an tỉnh đang giao Công an TP Cao Bằng làm báo cáo ban đầu về vụ việc phó công an phường lao vào tiệm tóc đánh phụ nữ như báo Dân trí đưa tin; đồng thời công an tỉnh sẽ yêu cầu Công an TP Cao Bằng điều tra, làm rõ sự việc.

"Quan điểm của đơn vị là sai đến đâu xử lý đến đó và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm của cán bộ; tùy tính chất vụ việc để ra quyết định xử lý. Tôi đã giao Công an TP Cao Bằng làm rõ và sẽ có báo cáo sớm về vụ việc", Đại tá Quang khẳng định.