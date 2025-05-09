Hé lộ tương lai của 4 ngôi sao sắp hết hợp đồng với MU

MU cũng cần đưa ra quyết định về một số ngôi sao sắp hết hợp đồng. Và trong số 4 ngôi sao có thể ra đi tự do vào mùa hè sang năm, Maguire là cầu thủ mà MU muốn giữ nhất. Hậu vệ người Anh được MU chiêu mộ từ Leicester City với giá 80 triệu bảng Anh vào năm 2019 nhưng bây giờ có thể ra đi tự do. Anh đã bày tỏ hy vọng về một hợp đồng mới tại Old Trafford.

“Tôi chắc chắn rằng trong vài tháng tới, họ sẽ ngồi lại và chúng tôi sẽ thảo luận về nơi chúng tôi muốn đến và liệu họ có muốn gia hạn hay không, nhưng cửa sổ chuyển nhượng sẽ mở lại vào tháng 1”, Maguitre nói, "Tôi đã có ý tưởng về việc mình muốn làm gì và muốn trở thành người như thế nào. Tôi không muốn công khai với mọi người, nhưng đây là một CLB tuyệt vời để chơi bóng, và sẽ thật ngớ ngẩn nếu bạn muốn rời khỏi đó càng sớm càng tốt".

Cùng với Maguire, cựu tiền vệ Real Madrid Casemiro cũng sẽ hết hạn hợp đồng với MU vào mùa hè năm 2026, mặc dù có tùy chọn gia hạn đến năm 2027. Cầu thủ người Brazil này được MU ký hợp đồng với mức phí 60 triệu bảng Anh vào năm 2022.