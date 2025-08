Hé lộ tình trạng của tài xế Trung vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long, sau khởi tố là gì?

Chiều 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long, đã mời làm việc đối với bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi, là mẹ của nữ sinh Trân).

Cán bộ điều tra cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Và điều tra viên có hỏi bà Hiền về yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án. Bà Hiền cho biết, gia đình sẽ có ý kiến sau khi tư vấn của luật sư.

Bà Hiền cũng chia sẻ, tại buổi làm việc chiều 5/8, cán bộ điều tra có thông tin sơ bộ về tình hình sức khoẻ của tài xế Trung.

Như đã thông tin, đến nay trong quá trình điều tra lại vụ TNGT, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long có đủ cơ sở xác định, nguyên nhân chính là do tài xế Trung điều khiển xe tải biển số 84C-102.77 vượt lên phương tiện khác không đảm bảo an toàn, lấn sang phần đường ngược lại, gây ra cái chết của nữ sinh Trân.