Hé lộ tính năng ‘hot’ nhất iPhone 18 Pro, iPhone 17e sẽ có Dynamic Island

Thiết kế iPhone 18 Pro không đổi

Nguồn tin rò rỉ nổi tiếng trên Weibo – Digital Chat Station – mới đây đã chia sẻ thêm loạt thông tin về dòng iPhone 18 Pro và mẫu iPhone 17e giá rẻ dự kiến ra mắt năm 2026.

iPhone 18 Pro có thể là dòng đầu tiên loại bỏ hoàn toàn phần Dynamic Island, chỉ để lại một camera selfie dạng “đục lỗ” nhỏ ở giữa.

Dù nhiều chi tiết vẫn còn khá mơ hồ, các tiết lộ này phần nào hé mở kế hoạch thiết kế và tính năng mà Apple đang chuẩn bị cho thế hệ iPhone kế tiếp.

Theo nguồn tin này, iPhone 18 Pro sẽ giữ nguyên thiết kế cụm camera sau so với iPhone 17 Pro. Cụ thể, phần “gờ camera” chạy ngang ở mặt lưng – vốn là đặc trưng từ thế hệ 2025 – sẽ không thay đổi. Đây là một bước đi được đánh giá là “dễ đoán”, bởi Apple hiếm khi thực hiện hai lần đại tu thiết kế trong hai năm liên tiếp.

Việc duy trì ngôn ngữ thiết kế quen thuộc không chỉ giúp Apple tiết kiệm chi phí sản xuất, mà còn giữ được nhận diện thương hiệu rõ ràng cho các mẫu Pro. Những thay đổi lớn hơn, nếu có, có thể sẽ đến từ công nghệ hiển thị và hệ thống camera bên trong.