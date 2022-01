Hé lộ tin nhắn của mẹ bé V.A: 'Không chấp nhận bất kể lý do gì'

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Trung Kim Thái

Mới đây, trên trang cá nhân, chị T.L., bác của bé V.A đã chia sẻ một bài đăng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan truyền thông, luật sư và cộng đồng mạng,… đã ủng hộ gia đình trong suốt thời gian qua.

"Bất kỳ ai lên tiếng cho con đều cũng xuất phát từ tình cảm dành cho V.A và sự căm phẫn dành cho cái ác. Mỗi một vụ việc xảy ra, đều có rất nhiều luồng dư luận xoay quanh nó.

Ai cũng có nhận định, suy đoán dựa trên lượng thông tin mà mọi người được tiếp cận được, và sẽ nhận định trên góc nhìn của chính bản thân họ, vì thế mà đều không phải là cái nhìn tổng quan.

Thông tin có đúng, có sai, có mập mờ là bởi được đưa ra bằng nhiều hình thức khác nhau, từ người có liên quan của các bên trong vụ việc này. Người xưa đều nói 'Nửa sự thật không là sự thật', vì vậy gia đình con mong mọi người tiếp nhận thông tin và đừng vội kết luận gì cả nhé", chị L. viết trên trang cá nhân.

Theo Pháp luật & Bạn đọc, gia đình nhà bé V.A. đã mời thêm luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư Hà Nội) hỗ trợ pháp lý, tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư Hà Nội) được gia đình mời thêm hỗ trợ pháp lý

Như vậy, tính đến hiện tại, có 6 luật sư đang trực tiếp hỗ trợ miễn phí cho gia đình bé V.A, bao gồm: luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cùng 3 luật sư thuộc Chi hội LS Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM; luật sư Phạm Công Hùng và các cộng sự tham gia hỗ trợ gia đình và luật sư Nguyễn Anh Thơm và các cộng sự thuộc Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh thuộc đoàn luật sư Hà Nội.

Bên cạnh đó, theo thông tin trên Doanh nghiệp & Tiếp thị, mới đây, đoạn tin nhắn được cho là giữa chị H. (mẹ bé V.A.) với 1 người thân cũng được chia sẻ. Theo nội dung tin nhắn, mẹ bé V.A. quyết tâm theo vụ án đến cùng, bắt chồng cũ và vợ 2 của anh ta phải trả giá.

"Việc con bé bị đánh tử vong thì hai con người đó phải chịu trách nhiệm về những việc họ đã làm. Em không chấp nhận lý do vì con bé hư lì hay do con kia ghen ghét với em. Không thể bào chữa theo kiểu đó được, đây là mạng người mà. Em không biết vì sao lại như vậy nên đang chờ công an thông tin kết quả điều tra... Nên có không khai thật cũng kệ nó", tin nhắn chị H. gửi người thân.