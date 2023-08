Hé lộ thông tin về đám cưới của BigDaddy và Emily

Đặc biệt, tối 1/8, Emily đã tung đoạn teaser hé lộ khoảnh khắc dàn phù dâu phù rể thể hiện những giai điệu đầu tiên của ca khúc “Ngõ Chạm”. Đầu tiên phải kể đến sự xuất hiện của mẹ con nhà Tròn Mama khi thể hiện câu hát “Làm sao có thể trao trọn trái tim cho một người". Tròn Mama được xem như “nàng thơ" của Ladykillah và có mối quan hệ thân thiết với BigDaddy. Chính vì vậy việc Tròn Mama cùng con trai có mặt trong đoạn teaser đã tạo nhiều sự thích thú cho các fan R&B Việt thời kỳ đầu.

