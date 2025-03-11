Hé lộ thời điểm Samsung ra mắt Galaxy S26, sớm hơn dự kiến

Tuy vậy, mọi thứ có thể diễn ra sớm hơn dự kiến. Theo nguồn tin từ Money Today (Hàn Quốc), Samsung sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 25/2 tại San Francisco, nơi dòng Galaxy S26 sẽ chính thức lộ diện.

Hình ảnh render Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Mặc dù thời điểm này muộn hơn so với lịch ra mắt Galaxy S25 (ngày 22/1/2025) và Galaxy S24 (ngày 17/1/2024), nhưng nó vẫn sớm hơn nhiều so với những dự đoán gần đây cho rằng Galaxy S26 phải đến tháng 3 mới xuất hiện.

Như vậy, thay vì trì hoãn kéo dài, Samsung chỉ đang điều chỉnh chiến lược trong vài tuần, không làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch ra mắt hoặc thị phần đầu năm của hãng.