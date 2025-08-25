Hé lộ thế giới siêu du thuyền xa hoa của các tỷ phú

Theo trang Yatchworld, những du thuyền lớn nhất thế giới không chỉ đại diện cho sự xa hoa, sang trọng và giàu có, dù đây là 3 yếu tố cần thiết để thổi hồn vào những con tàu đồ sộ này, mà còn là kỳ quan của thiết kế và kỹ thuật trên biển. Đó là lý do tại sao chỉ có một vài xưởng đóng tàu, kiến trúc sư hải quân và nhà thiết kế trên toàn cầu đủ khả năng chế tạo chúng.

Dưới đây là những siêu du thuyền đang hoặc từng thuộc sở hữu của những tỷ phú nổi tiếng thế giới:

Du thuyền đắt nhất thế giới

Ảnh: Timeless Journal

Du thuyền History Supreme được làm bằng vàng nguyên khối và được cho thuộc sở hữu của người giàu nhất Malaysia Robert Kuok.