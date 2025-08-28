Hé lộ tên gọi xe điện hoàn toàn mới của Lexus

Theo Carbuzz, tập đoàn Toyota vừa nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “Lexus ZC” cho xe ô tô và các bộ phận cấu thành. Đây là cái tên hoàn toàn mới của Lexus, nhưng thực tế lại gợi nhớ đến mẫu concept từng xuất hiện tại Triển lãm Japan Mobility Show 2023.

Cụ thể, đó là mẫu xe ý tưởng LF-ZC - viết tắt của Lexus Future Zero-emission Catalyst. Đây là concept sedan đuôi coupe chạy điện, được hứa hẹn ra mắt phiên bản thương mại vào năm 2026. Việc nhãn hiệu Lexus ZC vừa được đăng ký cho thấy kế hoạch này đang đi đúng lộ trình.