Hé lộ teaser chính thức phim 'Phi vụ thất lạc' sẽ khởi chiếu trên Netflix

Dựa trên loạt anime được yêu thích, Cowboy bebop - Phi vụ thất lạc được sản xuất bởi André Nemec, Jeff Pinkner, Josh Appelbaum và Scott Rosenberg of Midnight Radio, Marty Adelstein và Becky Clements of Tomorrow Studios, Makoto Asanuma, Shin Sasaki và Masayuki Ozaki của Sunrise Inc., Tim Coddington, Tetsu Fujimura, Michael Katleman, Matthew Weinberg và Christopher Yost. Nemec đóng vai trò là người sản xuất. Đạo diễn của bộ anime gốc Shinichirō Watanabe, đồng thời cũng là cố vấn của series này. Bên cạnh đó, nhà soạn nhạc Yoko Kanno từ bộ anime gốc cũng sẽ trở lại lần này để chuyển thể âm nhạc cho phiên bản người đóng. Loạt phim có sự xuất hiện của các ngôi sao như Alex Hassell và Elena Satine.