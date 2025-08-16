Hé lộ số tiền khủng vợ chồng Quang Hải vừa chuyển khoản ủng hộ người dân Cuba

Ngày 13/8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ra lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ cho nhân dân Cuba thông qua chương trình 65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba, nằm trong khuôn khổ Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Theo tìm hiểu, chương trình được triển khai trong 65 ngày, từ 13/8 đến hết ngày 16/10/2025
Tính đến 11h ngày 15/8, tổng số tiền ủng hộ đã lên đến 125 tỷ đồng với gần 600.000 lượt ủng hộ.
Trên mạng xã hội, ngoài tấm lòng của các nhà hảo tâm, rất nhiều người nổi tiếng cũng đứng ra kêu gọi, trực tiếp gửi những món quà ý nghĩa của người dân Cuba, nổi bật trong số đó có vợ chồng Nguyễn Quang Hải.
Theo đó, trên fanpage chính chủ của Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải, nàng WAGs đã chia sẻ lại bài viết của page Thông tin Chính phủ, kêu gọi mọi người ủng hộ. Đặc biệt, vợ chồng chân sút gốc Đông Anh cũng trực tiếp chuyển khoản 50 triệu đồng vào tài khoản Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
"Làm theo lời kêu gọi của Chính phủ nước ta. Vợ chồng em Hải Huyền xin được ủng hộ người dân Cuba và cầu chúc cho đất nước Cuba luôn bình an. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay nhé", bài đăng của Chu Thanh Huyền nhận về hơn 12 nghìn lượt cảm xúc chỉ sau chưa đầy 1 ngày đăng tải.
Dưới phần bình luận bài đăng, rất nhiều người vào để lại bình luận tích cực, chúc vợ chồng Quang Hải luôn hạnh phúc, bình an.
Được biết, đây không phải lần đầu tiên Quang Hải và Chu Thanh Huyền làm từ thiện. Trước đó, ngay sau khi sinh nhật 1 tuổi của con trai Lido kết thúc, cặp đôi đã dành toàn bộ số tiền mừng là 300 triệu đồng để ủng hộ các bệnh nhi bị bệnh tim.
Hay năm ngoái, khi bão Yagi càn quét nhiều tỉnh, thành của Việt Nam, gây hậu quả nặng nề, Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã ủng hộ tổng số tiền 500 triệu đồng đến những người đang gặp khó khăn. Bản thân Hải "Con" cũng nhiều lần làm từ thiện, chuyển tiền, vật phẩm đến các em học sinh kém may mắn.