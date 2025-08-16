Hé lộ số tiền khủng vợ chồng Quang Hải vừa chuyển khoản ủng hộ người dân Cuba

Ngày 13/8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ra lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ cho nhân dân Cuba thông qua chương trình 65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba, nằm trong khuôn khổ Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Theo tìm hiểu, chương trình được triển khai trong 65 ngày, từ 13/8 đến hết ngày 16/10/2025

Tính đến 11h ngày 15/8, tổng số tiền ủng hộ đã lên đến 125 tỷ đồng với gần 600.000 lượt ủng hộ.